Charts: Billie Eilish domina, ma arriva il rapper americano Lil Nas X

Oltre alla giovanissima Billie Eilish, che piazza oltre all’album anche il singolo “Bad guy”, scala paesi il rapper Lil Nas X con “Old town road”

ALBANIA:Singoli: Sa Gjynah- Majk ft Butrint Imeri

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Harami-Samra

Album: Mosaik- Andrea Berg

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Au dd – PNL (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper (Germanofono)

Album: #Likeme seizoen 1 – #Like me Cast (Fiandre) /Chocolat – Romeo Elvis (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Don’t call me up- Mabel

CIPRO – Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Zorna Pijeva Arsena – Zoran Predin & Damir Kukuruzović (nazionali)/The healing game- Van Morrison (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Paris – Lord Siva ft Vera

Album:Sange fra forste sal – Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Don’t call me up- Mabel

FINLANDIA- Singoli:Bad Guy – Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

FRANCIA- Singoli:Au dd – PNL

Album: Deux freres – PNL

GERMANIA –Singoli: Deutschland- Rammstein

Album: Trip-Mike Singer

GRAN BRETAGNA- Singoli:Old town road – Lil Nas X

Album: Map of the soul: Persona – BTS

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /Bad Guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

IRLANDA- Singoli:Old town road – Lil Nas X

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISLANDA- Singoli:Ósofinn (ft. GKR)- Auður

Album: :When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Ekhshiu hlb fsukh – Benaia- Barabi (nazionali) /Con calma – Daddy Yankee ft Snow (internazionali)

ITALIA-Singoli: Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)

Album:Colpa delle favole-Ultimo

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X

LITUANIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

LUSSEMBURGO- Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

MALTA –Singoli: Sucker – Jonas Brothers

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Old town road – Lil Nas X

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Freed From Desire-DRENCHILL feat. Indiiana

Album: The essential Leonard Cohen- Leonard Cohen

PORTOGALLO- Singoli: Bairro-Wet Bad Gang

Album: Paris. Lisboa – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Calma- Pedro Capò ft Farruko (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Grustnyi Dens – Artik

SAN MARINO:Soldi- Mahmood

SERBIA- Singoli: Rane – Anastasija (slavi)/Nothing breaks like a heart – Marl Ronson ft Miley Cyrus ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: V srce – Natalija Verboten (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con altura – Rosalia / J Balvin ft El Guincho

Album:Nuclear- Leiva

SVEZIA- Singoli: SOS – Avicii ft Aloe Blacc

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SVIZZERA: Singoli: Harami-Samra

Album: Mosaik- Andrea Berg

UCRAINA- When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

UNGHERIA: Singoli:Amikor feladnád- Halott Penz

Album:A reményhozó -Ossian

