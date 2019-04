“Old town road”, il singolo del rapper americano Lil Nas X con la partecipazione di Billie Ray Cyrus, padre di Miley, comanda le classifiche europee. Caso curioso in Belgio, dove Angèle comanda fra i singoli ed il fratello Romeo Elvis negli album

ALBANIA:Singoli: Zemer -Dhurata Dora Ft. Soolking

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Harami-Samra

Album: Mosaik- Andrea Berg

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Balance ton quoi – Angèle (Vallonia)/Kaum Erwarten- Vincent Weiss (Germanofono)

Album: #Likeme seizoen 1 – #Like me Cast (Fiandre) /Chocolat – Romeo Elvis (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Don’t call me up- Mabel

CIPRO – Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Jedanajstica U Domu Sportova- Tram 11 (nazionali)/True blue – Madonna (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:Sange fra forste sal – Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

FINLANDIA- Singoli: SOS – Avicii ft Aloe Blacc

Album:Yhden Naisen Hautajaiset- Eilips

FRANCIA- Singoli:Au dd – PNL

Album: Pyramide – M-Pokora

GERMANIA –Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Hasso- KC Rebel

GRAN BRETAGNA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /Bad Guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:Rumours – Fleetwood Mac

IRLANDA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISLANDA- Singoli:Cruel- Glowie

Album: :When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Eyl guln ubnih brbi- Mor David & Idan Raichel (nazionali) /Never Go Back – Dennis Lloyd (internazionali)

ITALIA-Singoli: Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)

Album:Colpa delle favole-Ultimo

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: Sucker – Jonas Brothers

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Au Au – Filatov & Karas

Album: The essential Leonard Cohen- Leonard Cohen

PORTOGALLO- Singoli: Bairro-Wet Bad Gang

Album: Josè Afonso ao vivo- Josè Afonso

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Calma- Pedro Capò ft Farruko (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Grustnyi Dens – Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli: La luna e la gatta – Takagi & Ketra ft Jovanotti, Tommaso Paradiso & Calcutta

SERBIA- Singoli: Udahni duboko – MC Stojan (slavi)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: Ozina – Dan D(nazionali)/Pretty shining people- George Ezra (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con altura – Rosalia / J Balvin ft El Guincho

Album:El azogue -Marea

SVEZIA- Singoli: SOS – Avicii ft Aloe Blacc

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SVIZZERA: Singoli: Rolex – Capital Bra feat. Summer Cem & KC Rebell

Album: Deuex freres- PNL

UCRAINA- When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

UNGHERIA: Singoli:Boy With Luv- BTS ft Halsey

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert- Akos

