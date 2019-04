Ecco Məsafələr, il nuovo singolo di Eldar Qasimov

Ricerca per:

Un altro brano che merita sicuramente un ascolto e che ci dà un’idea del pop che gira nella Terra del Fuoco è I Miss You , una pop ballad struggente che parla di un ragazzo che torna dalla madre dopo un lungo periodo.

Oggi parliamo del vincitore dell’Eurovision 2011, l’azero Eldar Qasimov che con Nigar Camal aveva conquistato la rassegna sotto una marea di critiche e sospetti (tra cui anche quello di aver corrotto le giurie). Di anni ne sono passati ben otto e del successo internazionale neanche l’ombra. Dispiace vedere appena 4mila visualizzazioni (dopo due settimane dalla pubblicazione) per l’ultimo singolo Məsafələr (ovvero Distanze), un risultato veramente misero per chi aveva trionfato di fronte a 200 milioni di telespettatori.

