“Frosten slipper”, il ritorno della danese Signe Svendsen

Segnaliamo il ritorno in pista di una artista poco nota come solista ma che in realtà chi ama l’Eurovision forse ricorda meglio all’interno di un progetto musicale chiamato Rollo & King. Lei si chiama Signe Svendsen e nel 2001 fu chiamata come voce femminile ad arricchire il duo che in quell’anno rappresentava la Danimarca nell’edizione della rassegna che si svolse a Parkenstadion di Copenaghen. La loro “Never ever let you go” atterrò in seconda posizione sfiorando un clamoroso bis danese.

Signe Svendsen, che oggi ha 44 anni, è sopravvissuta al duo, che si è sciolto dopo qualche anno dando il via a carriere alterne da solista dei due componenti: lei invece ha continuato a far musica sempre un po’lontano dal mainstream ma sempre di livello: “Frosten slipper” ne segna il rientro dopo qualche anno di silenzio ed è un bel pezzo molto lounge, rigorosamente in danese, come quasi sempre tutta la sua musica (e del resto come la versione originale del prezzo eurovisivo)

Ha all’attivo due album, di buon successo, l’ultimo risalente al 2013, sempre sul filo fra il pop e il folk. Successivamente sono usciti alcuni singoli. Merita un ascolto anche “Det Forlyder”

Mi piace: Mi piace Caricamento...