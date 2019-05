Zara Larsson torna con tre singoli, tutti di grande livello

Dopo due anni di successi, Zara Larsson è chiamata a confermarsi. La cantante svedese, che qui su Euromusica è stata presentata ben prima del successo internazionale, quando ancora il singolo che l’ha fatta conoscere, “Lush life” (20 dischi di platino) era celebre solo in Scandinavia, è uscita in questo periodo con tre singoli fortissimi, che anticipano il terzo album. “So good” è stato l’album della consacrazione e adesso è pronta a bissare.

“Don’t you worry about me”, una produzione pop house scritta insieme a Tove Lo, è partito bene, ma non benissimo in Svezia ed in Europa. Molto meglio, e del resto anche le classifiche confermano, il singolo precedente “Ruin my life”, uscito a fine 2018, che ha già superato le 800.000 copie con annessi dischi d’oro e di platino nel Mondo. Di recente è uscito anche l’altro singolo “Wow”. Le premesse per il nuovo album sembrano decisamente interessanti

Mi piace: Mi piace Caricamento...