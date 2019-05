Charts: Lil Nas X e Billie Eilish tengono, ma arriva anche Pink

Oltre a “Old town road” di Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus e alla solita Billie Eilish sale il nuovo album di Pink “Hurts 2B Human”

ALBANIA:Singoli: Zemer -Dhurata Dora Ft. Soolking

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Mosaik- Andrea Berg

BELGIO- Singoli:ld town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus (Fiandre)/ Balance ton quoi – Angèle (Vallonia)/747- Mark Forster (Germanofono)

Album: Hurts 2B Human – Pink (Fiandre) /Pyramide – M Pokora (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Don’t call me up- Mabel

CIPRO – Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Live at arena – Amira Medunjanin (nazionali)/Zeljiko Josksimovic- Zeljiko Joksimovic (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:Sange fra forste sal – Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

FINLANDIA- Singoli: Ikuinen vappu – JVG

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

FRANCIA- Singoli:Au dd – PNL

Album:Deux frères – PNL

GERMANIA –Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: CB86 – Capital Bra

GRAN BRETAGNA- Singoli:Vossi Bop- Stormzy

Album: Hurts 2B Human – Pink

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /Bad Guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:Tragoudia atakalilla- Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Hurts 2B Human – Pink

ISLANDA- Singoli:Cruel- Glowie

Album: :When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Eyl guln ubnih brbi- Mor David & Idan Raichel (nazionali) /Con calma- Daddy Yakee ft Snow (internazionali)

ITALIA-Singoli: Calipso – Charlie Charles ft Dardust, Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra

Album:Colpa delle favole-Ultimo

LETTONIA- Singoli:Bad guy- Billie Eilish

LITUANIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: Someone you loved – Lewis Capaldi

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Hurts 2B Human – Pink

PAESI BASSI- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Au Au – Filatov & Karas

Album: Vivere The Best of – Andrea Bocelli

PORTOGALLO- Singoli: Bairro-Wet Bad Gang

Album: Josè Afonso ao vivo- Josè Afonso

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Grustnyi Dens – Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli: Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)

SERBIA- Singoli: Udahni duboko – MC Stojan (slavi)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: Halo 2019 – Alya (nazionali)/Just you and I – Tom Walker (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con altura – Rosalia / J Balvin ft El Guincho

Album:El azogue -Marea

SVEZIA- Singoli: SOS – Avicii ft Aloe Blacc

Album:#El disco – Alejandro Sanz

SVIZZERA: Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Deux freres- PNL

UCRAINA- – Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Jenny of oldstones – Florence + The Machine

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert- Akos

