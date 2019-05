Alla scoperta di Liza Gromova, emergente ed enigmatica artista russa

Segnatevi bene questo nome, Liza Gromova, giovanissima cantante di 21 anni che piano piano sta ritagliano il suo spazio nel panorama musicale russo. E lo fa in modo assolutamente originale. Partiamo un po’ dalle origini: sin dalla più tenera età ha dimostrato una particolare attitudine al mondo musicale cosicché i genitori l’hanno iscritta ad una scuola di musica. Dopo ben 11 anni di studi crea una band di musica indie con Petar Martic, gli Ozora con cui pubblicò due album, di 5 tracce ciascuno.

Un anno fa però, i due annunciarono che il gruppo si sarebbe sciolto: a questo punto Liza Gromova spicca il volo semplificando un po’ i testi per renderli accessibili alla maggior parte delle persone. Arriviamo quindi ad oggi con la prima pubblicazione da solista ad ottobre di Дурачок (Durachok, piccolo pazzo), incluso nel primo album Прелесть (Prelest, bellezza) : un brano assolutamente affascinante per vari motivi. Prima di tutto per gli accurati suoni elettronici che accompagnano tutto il brano, per una certa orecchiabilità pop, per la insolita bellezza di Liza e per il video che ricorda tanto le atmosfere della serie tv Twin Peaks

Un’altra traccia assolutamente interessante dell’album è Зима (Zima, inverno) che con un video in bianco e nero è in grado di rapire lo spettatore.

