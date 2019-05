É arrivata la Guida all’Eurovision Song Contest 2019: scaricala gratis

Ancora una volta, insieme con Eurofestival News, il nostro sito partner, siamo pronti a seguire l’Eurovision Song Contest 2019. E ancora una volta, vi presentiamo la guida esclusiva italiana all’evento, realizzata nei testi dal nostro responsabile Emanuele Lombardini, alla cui realizzazione ha collaborato l’intera redazione del sito.

Ci trovate le schede dei cantanti e dei paesi in concorso, tutto sull’Italia e su San Marino, curiosità inedite, la rubrica costi e ricavi sulle varie edizioni e anche i successi discografici. E tanto altro. Gratuitamente, avrete in mano la stessa guida che è stata consegnata ai commentatori Rai (Flavio Insinna, Federico Russo, Ema Stokholma, Gino Castaldo) e di San Marino RTV (Lia Fiorio e Gigi Restivo).

La trovate in versione PDF, digitale sfogliabile o in ebook, acquistabile su diversi store (qui il link con tutte le istruzioni e in quali store trovarla).

Potete scaricare la guida gratis a questo link

