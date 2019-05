Eurovision 2019, “Chameleon” di Michela Pace è uscito in Italia

Non è ancora cominciato l’Eurovision ma già un primo brano arriva in Italia: è “Chameleon”, della giovanissima Michela Pace, classe 2001, che dopo aver vinto la prima edizione di X Factor Malta, ha staccato, grazie a questa vittoria, il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2019. Esordiente, il suo brano esce nel nostro Paese perchè il premio principale per la vittoria nel talent show era un contratto con la Sony Music Italy, che ora editerà anche il suo primo EP.

Il brano è firmato dal team svedese-bulgaro “Symphonics”, già autore di diversi successi eurovisivi (quello di Kristian Kostov secondo nel 2017 e quello di Cesar Sampson terzo l’anno scorso, fra gli altri) ed è già arrivato anche nelle radio che hanno accolto in maniera discreta l’esordio di questa ragazza che è chiamata a provare ad emulare la connazionale Emma Muscat, terza nelle charts l’anno scorso.

Il pubblico italiano potrà anche votarla, visto che si esibirà nella seconda semifinale del concorso, in programma giovedì 16 maggio alle ore 21 su Rai 4, nella semifinale dove l’Italia, già finalista, sarà comunque chiamata a votare.

Foto @Thomas Hanses EBU

