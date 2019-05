Verso l’Eurovision 2019: Mahmood è triplo platino e alcuni brani sono già in vetta alle charts

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2019: Mahmood con “Soldi”, rappresenterà l’Italia e continua ad essere fra i preferiti dei bookmakers ma intanto si gode la conquista del triplo disco di platino, con 150.000 copie vendute. Fra le 41 canzoni in concorso è quella che parte meglio, ma già diversi altri artisti entrano in concorso con la conquista del primo posto, del secondo o del terzo nei rispettivi paesi. Si prospetta quindi, almeno sul piano delle vendite, una edizione importante. Ecco i brani ‘premiati’

VICTOR CRONE – Storm (Estonia)

Primo posto nella classifica estone per il cantautore svedese che ha vinto la selezione nazionale del paese baltico e lo rappresenterà sul palco di Tel Aviv. Pezzo destinato probabilmente a conquistare altri piazzamenti di livello.

HATARI – Hatrið mun sigra (Islanda): Non riesco onestamente a capire questo brano, ma va detto che sta andando fortissimo. Già primo in Islanda, è destinato a tornarci e probabilmente a conquistare qualche altro paese, soprattutto se si qualificherà. Cosa che – nonostante la mia personale orticaria – non è affatto improbabile.

ZALA KRALJ & GASPER SANTL – Sebi. (Slovenia)– La ballata lounge dei fidanzatini sloveni va già fortissima nelle radio nazionali e anche nelle charts, dove ha conquistato il primo posto. Difficile che lo faccia altrove, vista anche la lingua, ma può senz’altro entrare in classifica in top 10 in alcuni altri paesi perchè il mood del pezzo è interessantissimo. Molto dipenderà dall’ingresso in finale e poi dal piazzamento.

JOHN LUNDVIK – Too late for love (Svezia): Come da tradizione, anche nei tempi più grami (ma non è questo il caso), la Svezia piazza la sua canzone rappresentante al primo posto. E con ogni probabilità vedremo la top 10 svedese tutta eurovisiva la prossima settimana. Il brano ha potenzialità internazionali, attenzione, soprattutto se come probabile, la Svezia navigherà nelle zone altissime della classifica.

ROKO – The dream (Croazia): Difficile dire dove arriverà la parabola eurovisiva del giovanissimo crooner croato, ma intanto il suo operatic pop atterra in prima posizione in patria. Che per un ragazzo del 2001 non è male.

Partono poi con un piazzamento in top 3 i KEiiNo (Norvegia) con “Spirit in the sky”, terzi ma destinati però probabilmente a salire ben presto; Joci Papai con “Az en apam” (secondo, Ungheria); “Replay” della cipriota Tamta (seconda in Grecia, lei è georgiana naturalizzata greca) e relativamente ad Itunes, la rumena Ester Peony con “On a sunday” (seconda) e la danese Leonora con “Love is forever” (seconda).

