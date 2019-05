Stasera alle 21 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019: ecco come seguirla

Alle 21 si alza il sipario sulla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Expo Tel Aviv. Saranno in gara 17 paesi su 41, dieci come sempre si qualificheranno insieme ad altri 10 che usciranno dalla semifinale di giovedì sera e raggiungeranno il nostro rappresentante Mahmood, già in finale insieme a Bilal Hassani (Francia), Miki (Spagna), Michael Rice (Regno Unito), S!Sters (Germania) e al padrone di casa, l’israeliano Kobi Marimi.

Questa sera l’Italia non vota, ma Rai 4 trasmetterà l’evento. Tutte le indicazioni le trovate in questo post del nostro sito partner Eurofestival News.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 14 maggio 2019 Diretta Rai 4 (commento Federico Russo ed Ema Stokholma) Diretta San Marino RTV e Radio San Marino (commento Lia Fiorio e Gigi Restivo) Votano anche: Francia, Spagna, Israele 01 Cipro Tamta Replay Inglese 02 Montenegro D’Mol Heaven Inglese 03 Finlandia Darude ft Sebastian Rejman Look away Inglese 04 Polonia Tulia Fire of love (Pali Sie) Polacco, Inglese 05 Slovenia Zala Kralj & Gasper Santl Sebi Sloveno 06 Repubblica Ceca Lake Malawi Friend of a friend Inglese 07 Ungheria Joci Papai Az en apam Ungherese 08 Bielorussia Zena Like it Inglese 09 Serbia Nevena Bozovic Kruna Serbo 10 Belgio Eliot Wake up Inglese 11 Georgia Oto Nemsadze Keep on going Georgiano 12 Australia Kate Miller Heidke Zero gravity Inglese 13 Islanda Hatari Hatrid mun sigra Islandese 14 Estonia Victor Crone Storm Inglese 15 Portogallo Conan Osiris Telemoveis Portoghese 16 Grecia Katerine Duska Better love Inglese 17 San Marino Serhat Say na na na Inglese

Mi piace: Mi piace Caricamento...