Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

Morgan è al completo. La situazione (in rosso i nuovi):

Passano: Andrea Bertè sceglie Elettra, Giorgia Incatasciato sceglie Gigi, Ralph Lautrec sceglie Gué, Violet (con l’inedito Non riesco a parlare) sceglie Morgan, Vittoria Tampucci sceglie Elettra (unica a girarsi), Tommaso Partesana sceglie Morgan, Brenda Carolina Lawrence sceglie Gué, Ilenia Falco sceglie Gué, Tahnee Rodriguez sceglie Elettra, Alice Olivari sceglie Gué, Greta Giordano sceglie Elettra, Irene Ruggiero sceglie Gigi.

Quarta puntata di blind auditions caratterizzata soprattutto dall’errore clamoroso di Morgan, secondo il quale è stata Loredana Bertè e non Mia Martini a scegliere un nome d’arte (Mia Martini si chiamava Domenica Bertè).

The Voice of Italy, quarte blind auditions: Morgan fa una gaffe e completa il team

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes