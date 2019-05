Eurovision Song Contest 2019, seconda semifinale, le qualificate: torna la Macedonia del Nord

Ricerca per:

Però Tamara Todevska è stata oggettivamente la migliore della sera a livello vocale, insieme a Jonida Maliqi (foto Thomas Hanses EBU) e quindi alla fine la qualificazione è meritata. La sfida bubblegum pop fra Irlanda e Danimarca la vince Leonora , con Sarah Mc Ternan che invece torna a Dublino. Per il resto tutto secondo programma, con Russia, Norvegia, Svizzera e Paesi Bassi che insieme alla Svezia si avviano probabilmente a lottare per le zone altissime.

La seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2019 conferma le previsioni della vigilia. C’è una sola qualificazione fuori pronostico ed è quella di Tamara Todevska: la cantante riporta in finale la Macedonia del Nord sette anni dopo Kaliopi e lo fa esclusivamente grazie alla sua performance vocale di altissimo livello: “Proud” è un brano vecchio, polveroso, con tema abusatissimo ad Eurovisio, che sembra quasi uscito dai Sanremo di metà anni 90.

