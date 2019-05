Stasera seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019: vota anche l’Italia

Alle 21 in diretta da Expo Tel Aviv la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019. Dopo la prima semifinale di martedì, con qualificazioni ed eliminazioni a sorpresa, stasera altri 10 artisti si uniranno ai paesi qualificati ed ai sei ammessi di diritto alla finale ovvero Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e il paese ospitante Israele.

La potete seguire, come vedete qui sotto, in tre differenti modalità. Stasera vota l’Italia. La giuria ha già votato nella jury semifinal di ieri sera mentre nella diretta ci sarà come sempre il televoto. Le istruzioni per televotare in questo post di Eurofestival News. Ecco gli artisti in gara.

SECONDA SEMIFINALE – Giovedì 14 maggio 2019 Diretta Rai 4 (commento Federico Russo ed Ema Stokholma) Diretta San Marino RTV e Radio San Marino (commento Lia Fiorio e Gigi Restivo) Diretta RSI La 2 (commento Clarissa Tami) Votano anche: Italia, Germania, Regno Unito 01 Armenia Srbuk Walking out Inglese 02 Irlanda Sarah Mc Ternan 22 Inglese 03 Moldavia Anna Odobescu Stay Inglese 04 Svizzera Luca Hänni She got me Inglese 05 Lettonia Carousel That night Inglese 06 Romania Ester Peony On a Sunday Inglese 07 Danimarca Leonora Love is forever Inglese, francese Danese, tedesco 08 Svezia John Lundvik Too late for love Inglese 09 Austria Paenda Limits Inglese 10 Croazia Roko The dream Inglese 11 Malta Michela Chameleon Inglese 12 Lituania Jurijus Veklenko Run with the lions Inglese 13 Russia Sergey Lazarev Scream Inglese 14 Albania Jonida Maliqi Khteju tokes Albanese 15 Norvegia KEiiNO Spirit in the sky Inglese, Lappone 16 Paesi Bassi Duncan Laurence Arcade Inglese 17 Macedonia Nord Tamara Todevska Proud Inglese 18 Azerbaigian Chingiz Truth Inglese

