Dalle 20.35 la finale dell’Eurovision Song Contest 2019: tifiamo per Mahmood (ma non possiamo votarlo)

Tutto pronto per la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2019, in diretta da Expo Tel Aviv. Potete seguirla in italiano a partire dalle ore 20.35 (con l’anteprima, via allo show alle 21), su Rai 1 con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna, e dalle 21 su San Marino RTV con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo, su RSI La 1 con il commento di Clarissa Tami e Sebalter e su Radio 2 Rai con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Possiamo tifare per Mahmood ma ricordiamo che anche stasera come tutti e 41 i paesi in concorso (anche quelli eliminati) vota, non si può votare per l’Italia in nessun modo: nè dalla app, nè con schede italiane (dall’Italia o dall’estero), nè con schede stranieri (dall’Italia o dall’estero). Potete votare Mahmood solo se vi trovate fuori dall’Italia ed avete una scheda straniera del paese in cui vi trovate. Dall’Italia invece si possono votare tutti gli altri artisti: le indicazioni in questo post di Eurofestival News.

Nazione Artista Canzone Lingua 1 Malta Michela Chameleon Inglese 2 Albania Jonida Maliqi Khteju tokes Albanese 3 Repubblica Ceca Lake Malawi Friend of a friend Inglese 4 Germania S!sters Sister Inglese 5 Russia Sergey Lazarev Scream Inglese 6 Danimarca Leonora Love is forever Inglese, Francese, Danese, Tedesco 7 San Marino Serhat Say na na na Inglese 8 Macedonia del Nord Tamara Todevska Proud Inglese 9 Svezia John Lundvik Too late for love Inglese 10 Slovenia Zala Kralj & Gasper Santl Sebi Sloveno 11 Cipro Tamta Replay Inglese 12 Paesi Bassi Duncan Laurence Arcade Inglese 13 Grecia Katerine Duska Better love Inglese 14 Israele Kobi Marimi Home Inglese 15 Norvegia KEiiNO Spirit in the sky Inglese, Lappone 16 Regno Unito Michael Rice Bigger than us Inglese 17 Islanda Hatari Hatrið mun sigra Islandese 18 Estonia Victor Crone Storm Inglese 19 Bielorussia ZENA Like it Inglese 20 Azerbaigian Chingiz Truth Inglese 21 Francia Bilal Hassani Roi Francese, Inglese 22 Italia Mahmood Soldi Italiano, Arabo 23 Serbia Nevena Bozovic Kruna Serbo 24 Svizzera Luca Hänni She got me Inglese 25 Australia Kate Miller-Heidke Zero gravity Inglese 26 Spagna Miki La venda Spagnolo

