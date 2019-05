L’Eurovision Song Contest 2019 va nei Paesi Bassi: vince “Arcade” di Duncan Laurence. Mahmood secondo da record

I soloni, quelli che dopo la sua vittoria a Sanremo hanno gridato allo scandalo, per le sue origini e per la canzone, sono serviti. “Soldi” di Mahmood è seconda all‘Eurovision Song Contest 2019, battuta solo dalla grande favorita “Arcade” di Duncan Laurence, che riporta il microfono di cristallo nei Paesi Bassi 44 anni dopo la vittoria dei Teach In con “Ding a dong”. Al terzo posto, come già nel 2016, Sergey Lazarev con “Scream” per la Russia.

“Soldi” vince quasi tutto: è suo il premio per la miglior composizione, votato dagli stessi compositori in concorso: è la prima volta per un artista italiano. Miglior punteggio assoluto dell’Italia, 465 punti, secondo miglior televoto italiano assoluto, 263 punti. Numeri impressionanti per questo artista che adesso attende la consacrazione delle classifiche internazionali.

Mahmood ha ricevuto 12 punti da Malta, Macedonia del Nord, San Marino, Germania, Belgio e Croazia; 10 punti da Serbia e Israele; 8 punti da Armenia, Cipro, Svezia, Repubblica Ceca, Francia e Slovenia; 7 da Austria, Ungheria e Grecia; 6 da Portogallo e Paesi Bassi; 5 da Azerbaigian, Albania, Finlandia e Svizzera; 4 dalla Spagna; 3 da Norvegia, Lituania, Islanda; 2 da Montenegro e Lettonia; 1 da Irlanda e Danimarca.

In una rassegna quest’anno più che mai votata agli eccessi, vince la semplicità di una ballata al piano, di un compositore al primo disco solista, reduce da The Voice of Holland e che ha lavorato molto come autore. “Arcade”, già disco d’oro, rappresenta invece il suo esordio discografico.

VINCITORI E VINTI. Detto di Mahmood e Duncan Laurence, non si possono non citare due clamorosi exploit: quello della Svizzera che con Luca Hanni, quarto, fa il miglior risultato degli ultimi 14 anni (dal’ottavo posto del 2005 mai più in top 10) e della Norvegia che stravince il televoto con la eurovisiva “Spirit in the sky” dei KEiiNO e scavalca la Svezia solo sesta con “Too late for love”. Miglior risultato della storia – e crediamo difficilmente eguagliabile per i prossimi 20 anni – per la Macedonia del Nord: nonostante un pezzo sin troppo vintage e dal tema abusatissimo, Tamara Todevska è stata a lungo prima e alla fine chiude ottava, seconda per le giurie, grazie ad una performance vocale di livello superiore.

La top 10 si chiude con Azerbaigian (7), una Kate Miller Heidke nona che raccoglie il giusto per la performance abbinata però ad un pezzo stantìo e gli islandesi Hatari, vera rivelazione di questo concorso con il loro hardcore in lingua nazionale. Peccato solo per la protesta con la bandiera palestinese in mano, nella Green Room, giustamente semi ignorata dalla regia. Vince a suo modo anche Serhat che porta San Marino in ventesima posizione (addirittura quarto al televoto in semifinale), col record di punti per un artista del Titano

Male, malissimo altre big. Appena dignitosa la Francia: “Roi” di Bilal Hassani, per lungo tempo anche in corsa per la vittoria, è quattordicesima ed è un piazzamento giusto. Sebbene la tematica e la messa in scena siano di livello, il giovane artista non ha mai cantato particolarmente bene ed il brano, scritto dai Madame Monsieur, è molto inferiore a “Mercy” dello scorso anno, che pure è arrivata solo un piano sopra. Disastro epico per tutte le altre.

Lo zero della Germania al televoto deve far riflettere sulla selezione: le S!Sters evitano il fondo classifica soltanto perchè Micheal Rice, il rappresentante del Regno Unito, partiva dalla metà dei punti e ha fatto appena 3 al televoto: molto ingiusto, perchè la sua performance è stata fra le migliori, con un brano di buon impatto. Salva la faccia, ma solo quella, la Spagna, con “La venda” di Miki, aiutato forse anche dall’essersi esibito in fondo.

Tra i vinti, va senz’altro inserita la giuria bielorussa, che è riuscita a farsi squalificare dopo le semifinali, per aver rivelato la propria votazione: in finale è stata sostituita dallo stesso meccanismo a campione che viene utilizzato per il televoto inesistente di San Marino. Le classifiche complete delle semifinali le trovate in questo post di Eurofestival News. Qui invece il voto della giuria italiana.

