Arriva la versione ebook e aggiornata di “Good Evening Europe”, il libro italiano sull’Eurovision Song Contest

Dopo lunga gestazione arriva finalmente la versione ebook di Good Evening Europe, il libro italiano sull’Eurovision Song Contest scritto dal nostro responsabile, il giornalista Emanuele Lombardini. Realizzato in prima edizione nel 2012 e in seconda nel 2016, in versione cartacea, adesso arriva l’aggiornamento al 2018, disponibile su tutti i principali store italiani.

Il libro, oltre a prendere in esame tutte le edizioni della rassegna, con cifre, notizie, documenti, presenta – per ciascuna edizione – interviste edite ed inedite, realizzate appositamente per questo libro a cantanti, autori, musicisti, ballerini, ma anche a coristi e commentatori. Il tutto visto da un punto di vista italiano, con un occhio di riguardo all’Italia ed a San Marino. Insieme alla parte storica, il libro contiene tutte le schede degli autori e cantanti italiani e sammarinesi in concorso, quelli che hanno rappresentato l’Italia o il Titano o quelli italiani che hanno partecipato al concorso sotto altre bandiere. E poi una sezione costi e ricavi, una parte dedicata al glamour ed a tutto quello che a vario titolo c’entra con il concorso.

Una retrospettiva storica, che per i fan diventa un vero e proprio vademecum che servirà ad avvicinarsi alla nuova edizione e per chi invece ha scoperto da poco il più grande concorso musicale al mondo, un modo per conoscerlo meglio, da un grandangolo prettamente italiano. Qui sotto, alcuni degli store dove trovate il libro

