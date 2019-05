“Body parts”, il nuovo singolo di Ina Wroldsen

Di Ina Wroldsen e della sua tardiva ma ottima esplosione come cantautrice dopo una lunga carriera da autrice in occasione del suo lancio internazionale con “Strongest”. Torniamo a parlarne perchè è uscito un nuovo singolo fortissimo, “Body parts”.

La norvegese è in rampa di lancio, aiutata anche dall’aver messo la voce su “Breathe“, successo dell’inglese Jax Jones e oggi a 35 anni, si gode anche il primo album – per la precisione un EP- dal titolo “Hex“. Carriera strana, dicevamo, perchè scrive alcune delle hit più famose degli ultimi anni, su tutta “Impossible” di Shontelle, resa celebre dalla versione di James Arthur o “Symphony” dei Clean Bandit ft Zara Larsson e prima ancora la celebre “Rockabye” sempre dei Clean Bandit con Anne Marie.

Come cantautrice però aveva inciso solo una manciata di singoli. In questi giorni è in classifica anche “Obsessed” il singolo del dj lituano Dynoro nel quale mette la voce. Prima ancora era uscito “Mother“.

