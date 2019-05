The Voice of Italy 2019, completati i team: ecco chi accederà alle battles

Completata con l’ultima puntata di blind auditions la squadra degli artisti che prenderanno parte alla seconda fase di The Voice of Italy, le cosiddette battles. Non mancano le belle cose. Jessica Lorusso, dalle mille voci, formatasi nel musical, ma anche Elisabetta Pia Ferrari, italiana di padre senegalese, la sedicenne Giuliana Maffei e la giovane rapper Lisa Cardone in arte Leslie.

Inedito per Francesco Da Vinci, all’anagrafe Francesco Sorrentino, figlio di Sal Da Vinci, terzo a Sanremo 2009: “L’amore fa paura”, è un urban in salsa neomelodica.Si girano i due rimasti, approda con Guè Pequeno.

Non entra, invece ed è un peccato Alessia Battini, che mescola il metal alla lirica sulle note di “I walk alone” di Tarja Turunen, cantante finlandese prima storica voce dei Nightwish. Fuori anche Paolo Marà.

Ecco i team completi, in rosso gli ultimi ingressi:

TEAM MORGAN : Noemi Mattei, Morgana, Matteo Camellini, Naive, Diablo, Joe Elle, Marco Liotti, Francesco Bombaci, Erica Bazzeghini, Karen Marra, Davide Vettori, Valerio Sgargi, Violet, Tommaso Partesana.

I coach hanno successivamente scelto i 6 per squadra che avanzano alle battles.

TEAM GIGI D’ALESSIO: Domenico Iervolino, Andrea Settembre, Eliza G., Elisabetta Pia Ferrari, Sofoa Tirindelli, Carmen Pierri

Domenico Iervolino, Andrea Settembre, Eliza G., Elisabetta Pia Ferrari, Sofoa Tirindelli, Carmen Pierri TEAM MORGAN : Diablo, Joe Elle, Matteo Camellini, Violet, Erica Bazzeghini, Naive

: Diablo, Joe Elle, Matteo Camellini, Violet, Erica Bazzeghini, Naive TEAM GUE’ PEQUENO: Federica Filannino, Ilenia Falco, Brenda Carolina Lawrence, Francesco Da Vinci, Josuè Previti, Hindaco.

Federica Filannino, Ilenia Falco, Brenda Carolina Lawrence, Francesco Da Vinci, Josuè Previti, Hindaco. TEAM ELETTRA LAMBORGHINI: Miriam Ayaba, Leslie, Greta Giordano, Trisss, Andrea Bertè, Tahnee Rodriguez

