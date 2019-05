Ricerca per:

Puntata post eurovisiva, l’ultima di questa stagione, di Road to ESC, il programma di Radio Stonata condotto da Elisabetta Casarin che approfondisce la musica dei paesi che prendono parte all’Eurovision Song Contest 2019. Insieme col responsabile del nostro sito Emanuele Lombardini, parliamo dell’edizione appena conclusa e poi c’è uno spazio dedicato allo ebook Good Evening Europe, appena uscito.

Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: commentiamo l’Eurovision 2019

