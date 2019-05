Good Evening Europe, il libro italiano sull’Eurovision arriva su Radio San Marino

Ricerca per:

Un appuntamento ormai diventato consuetudine. Come ogni anno, abbiamo commentato l’esito dell’Eurovision Song Contest anche su Radio San Marino nell’ambito del programma “La radio fuori dalla radio”. Il nostro responsabile Emanuele Lombardini è stato intervistato da Lia Fiorio, storica commentatrice eurovisiva sammarinese e si è parlato anche della edizione digitale e rinnovata di “Good Evening Europe”, il libro italiano sull’Eurovision.

