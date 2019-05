“Ter E Não Ter”, il nuovo singolo di Claudia Pascoal

Ritroviamo una artista che abbiamo conosciuto lo scorso anno quando ha rappresentato in casa il Portogallo all’Eurovision Song Contest, ovvero Claudia Pascoal col brano “O jardim”. La giovane interprete uscita dalla versione locale The Voice esce ora con “Ter E Não Ter” che la vede anche esordire come autrice del testo ,mentre la musica è di Miguel Lestre, leader dei Prana. Un brano dalle sonorità molto lusitane e molto vicine a quelle dei Deolinda, una delle band migliori del panorama portoghese attuale.

Si tratta di fatto, del suo primo vero lavoro da solista, che anticipa, l’album attualmente in lavorazione, che la giovane artista sta mettendo a punto con la produzione di Thiago Bettencourt, uno dei nomi di spicco del pop lusitano attuale. Il video di questo brano fra l’altro sta girando anche in qualche tv musicale italiana e anche su MTV, segno che evidentemente l’Eurovision comincia a fare breccia anche da noi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...