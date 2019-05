“Assassin”, la diciassettenne Au/Ra alla conquista dell’Europa

Dalla cantautrice Au/Ra, classe 2002, nata in Spagna, cresciuta ad Antigua e con radici tedesche abbiamo parlato l’anno scorso, in occasione del suo dirompente debutto. In un anno, questa figlia d’arte (suo padre, Torsten Stenzel è uno dei padri della trance in Europa) è cresciuta a tal punto da aver guadagnato diversi palchi importanti a livello europeo e anche una serie di successi di critica e pubblico che l’hanno lanciata definitivamente. Su tutte, il primo posto in Australia e la top 5 britannica con “Panic room” che la vede collaborare col dj inglese Camel Phat. Ora esce “Assassin“, un nuovo interessantissimo singolo.

Parecchi concerti sold out in giro per il mondo, un sempre crescente numero di ascolti su spotify e due lavori che hanno lasciato il segno. Jamie Lou Stenzel, questo il suo nome, ha preso il mononimo artistico dai due simboli chimici dell’oro e del radio. Di recente l’abbiamo sentita anche in “Darkside”, successo del dj anglo norvegese Alan Walker che faceva conoscere al mondo musicale un’altra figlia d’arte, Tomine Harket, figlia di Morten, leader degli A-Ha

Mi piace: Mi piace Caricamento...