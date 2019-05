Ricerca per:

Uscito con diverso ritardo da quando lo si attendeva, il nuovo lavoro è caratterizzato da una nuova spinta anche compositiva: l’artista, come ha spiegato il suo manager, aveva bisogno di ‘ritrovare la forza’ Ad anticipare tutto, “Rendez vous”, brano diffuso in download gratuito.

Dopo i primi due lavori, pubblicati nel giro di due anni, era sparita dai radar, salvo poi ricomparire quattro anni fa con un singolo di non grande riscontro, benchè interessantissimo. Prima ancora di questo nuovo singolo era uscito “Cheveux aux vent ” . Il produttore Christophe Casanave, con cui aveva centrato i maggiori successi, con particolare riferimento a Entre deux monde…in equilibr e” che trainato dal singolo d’esordio “ Gabriel ” e dal seguente “ Je ferme les yeux “, raggiunse e 600mila copie che le valsero la nomination come rivelazione francofona dell’anno ai NRJ Awards 2007.

Najoua Balyzel è uno di quei casi di artista esplosa con grande velocità nel proscenio musicale e poi sparite dopo pochissimi anni. E dire che le sonorità di questa artista oggi trentottene, nata in Francia da padre marocchino e madre egiziana erano davvero affascinanti, così pienamente vicine al sound anni 80. Oggi esce con “Tu me laisses aller”, che fa da traino al nuovo album “Rendez vous…de la lune au soleil” , dieci anni dopo il suo ultimo lavoro.

“Tu me laisses aller” lancia il nuovo album (dieci anni dopo) di Najoua Belyzel

