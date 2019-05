Alberto Urso vince ‘Amici’: il talent show riporta indietro le lancette della musica

Ad Amici mancava solo l’operatic pop ed il tenore che canta brani di cinquant’anni fa. Il vuoto è stato colmato in questa edizione. La grande favorita Giordana Angi è uscita sconfitta nella finale a due: a trionfare è il messinese ventunenne Alberto Urso, quale qui sotto sentite “La mia rivoluzione”, tratto dall’album d’esordio “Solo“.

Formatosi al Conservatorio di Messina, dove si è diplomato in teoria e solfeggio, ha poi conseguito una laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi canori, arrivando a duettare con Katia Ricciarelli. In attesa di sfondare nella musica, si sta già facendo notare sul fronte gossip: avrebbe avuto un flirt con la sua collega Tish durante la sua permanenza nella scuola. In passato è stato fidanzato con Benedetta Caretta, ex The Voice of Italy e Io Canto.

Lanciato da Ti Lascio Una canzone, Urso sembra essere la risposta a Il Volo, anche a livello di produzione, come potete ascoltare qui sotto dall’intero album.. Insomma, la musica italiana torna indietro, come se non fossimo già lontani dal resto d’Europa. Eppure, l’esperienza di Mahmood all’Eurovision dovrebbe aver insegnato quali sono le sonorità che funzionano veramente. Nella categoria danza (50mila euro in gettoni d’oro il premio) è stato il cubano Rafael Castro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...