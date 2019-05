Charts: fra Ed Sheeran e Rammstein, spuntano Duncan Laurence e i KEiiNO

Prima settimana del dopo Eurovision ed il vincitore Duncan Laurence comincia a scalare posizioni. Con lui i KEiiNO, Mahmood e Luca Hanni. Ma per ora comandano Rammstein tra gli album ed Ed Sheeran ft Justin Bieber fra i singoli

ALBANIA:Singoli: Deja Vu – Kita ft Lyrical Son

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus

Album: Mosaik-Andrea Berg

BELGIO- Singoli:ld town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/ Balance ton quoi – Angèle (Vallonia)/747- Mark Forster (Germanofono)

Album: Rammstein- Rammstein(Fiandre) /Rammstein- Rammstein(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CIPRO – Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

CROAZIA- Singoli:U ritmu ljubavi -Igor Delac ft ZETZ (nazionali)/SOS – Avicii ft Aloe Blacc(internazionali)

Album: Original album collection- Thompson (nazionali)/Zeljko Joksimovic – Zeljko Joksimovic (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ESTONIA – Singoli:Bad guy- Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Olisinpa Täällä- Phyimys & Saimaa

FRANCIA- Singoli:Médicament – Niska ft Booba

Album:Deux frères – PNL

GERMANIA –Singoli:Wieder Lila – Samra & Capital Bra

Album: Rammstein- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lweis Capaldi

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /Bad Guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:Paraxena Demenoi- Yorgos Sabanis

IRLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lweis Capaldi

ISLANDA- Singoli:Hello sunshine – Bruce Springsteen

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Nana Banana – Netta (nazionali) /I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

ITALIA-Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Aletheia -Izi

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: Piece of your heart- Meduza ft Goodboys

NORVEGIA- Singoli: Spirit in the sky – KEiiNO

Album: Rammstein- Rammstein

PAESI BASSI- Singoli: Arcade- Duncan Laurence

Album: Rammstein- Rammstein

POLONIA- Singoli:So am I – Ava Max

Album: Inna Wizia – Jano Polska Wersja

PORTOGALLO- Singoli: Bairro-Wet Bad Gang

Album: Paris Lisboa – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ROMANIA- Singoli: Claro que si – Juna Magan ft Hyenas, Mohombi, Yasiris (nazionali)/Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man

SAN MARINO:Singoli: Pensare male- The Kolors & Elodie

SERBIA- Singoli: Mantra- Rasta (slavi)/Sucker – Jonas Brothers (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: HIskre v oceh – Leonart (nazionali)/Hello sunshine – Bruce Springsteeninternazionali)

SPAGNA- Singoli: Soltera- Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny

Album::#Ni descanso, ni paz – La Polla Records

SVEZIA- Singoli:Hornstullstrand – Hov1 & Veronica Maggio

Album:Windar pa mars – Hov 1

SVIZZERA: Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Endlos liebe – Calimeros

UCRAINA- – Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert – Akos

