Airplay e download: sale al comando Daddy Yankee ma tiene ancora Mabel

Sale al comando dell’airplay europeo il rifacimento della clamorosa hit di Snow, del 1992 “Informer”, che nella versione remixata dal portoricano Daddy Yankee diventa “Con calma”. Fra gli europei, comanda ancora Mabel

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Con calma – Daddy Yankee ft Snow

2. Don’t call me up- Mabel (GBR)

3. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

4. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

5. Old town road – Lil Nas X

6. Bad guy – Billie Eilish

7. So am I -Ava Max

8. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

9. Walk me home – Pink

10. Sucker – Jonas Brother

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Don’t call me up- Mabel (GBR)

2. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

5. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

6. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

7. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

8. Just you and I – Tom Walker (GBR)

9. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

10. Bones-Galantis ft One Republic (SWE)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Old town road – Lil Nas X

2. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber

3. Con Calma- Daddy Yankee ft Snow

4. Don’t call me up- Mabel (GBR)

5. Bad guy – Billie Eilish

6. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

7. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

9. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

10. So am I -Ava Max

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Don’t call me up- Mabel (GBR)

2. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

5. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

6. Power over me – Dermot Kennedy (IRL)

7. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

8. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

9. Just you and I – Tom Walker (GBR)

10. All day and night- Jax Jones & Martin Solveig (GBR/FRA)

