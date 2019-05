“Io mi sento a disagio”: dopo sette anni il ritorno di Celeste Gaia

Il ritorno più atteso è arrivato. “Io mi sento a disagio” è il singolo che segna il rientro sulle scene di Celeste Gaia Torti, cantautrice pavese che nel 2012 conquistò il pubblico italiano col tormentone “Carlo”, ammesso a Sanremo, sezione giovani, passando da Sanremo Social e poi inopinatamente eliminato la prima sera. Nonostante questo, la canzone fu nettamente la più canticchiata di quell’anno e il suo ritornello trascinante è ancora nella testa di molti. Anche l’album che ne seguì, “Millimetro”, ebbe un buon riscontro.

Sette anni di silenzio completo. Sparita anche dai social, e di conseguenza dai radar, poi il rientro nel giro di un mese e l’uscita di questo singolo, che segna il suo debutto con la Newco, la società di management di Francesco Facchinetti. Celeste Gaia non ha mai smesso di scrivere nè di cantare ma nel frattempo per vivere ha fatto molto altro, compreso lavorare nell’azienda di famiglia. Recentemente si è esibita di nuovo dal vivo in un piccolo festival: per lei è stata la prima volta dopo tanto tempo.

La canzone, come ha spiegato di recente, è nata due anni fa ma per adesso non sarà preludio ad un album anche se “ho materiale per farne sette“. Nel frattempo, sembra non aver perso l’affetto dei tanti fan che in questi anni hanno continuato a scriverle nonostante l’assenza. E devo dire che anche chi scrive era fra quelli che nel 2012 ha fatto un tifo sfrenato per lei e la sua canzone. Ora il rientro sembra davvero interessante. A proposito. Il titolo del singolo dà vita ad un curioso acrononimo: “I’m sad”, ovvero: “sono triste”….

