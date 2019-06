“Life”, la hit dal sapore internazionale della russa Zivert

Segnatevi il nome di Julia Zivert, perchè potrebbe essere un nome interessante del pop europeo degli anni a venire. Perchè fa un pop dance di ottimo livello, anche se con un sound leggermente spostato sugli anni 90 e soprattutto perchè oltre al russo, canta in inglese. “Life ” l’ultimo singolo uscito, che ha scalato le classifiche nazionali e che ha trainato anche il primo album dell’artista, dal titolo “Sijai” (Shine).

Lanciata da youtube a 27 anni, è arrivata alla grande musica dopo una passata a fare concerti in giro per la Russia. Ben presto però le grandi etichette musicali si sono accolte di lei, come anche sono arrivate le collaborazioni con autori e produttori di livello. Il suo esordio è stato caratterizzato da un paio di riconoscimenti vinti che hanno calamitato su di lei l’attenzione dei media nazionali e non solo, visto che in questi due anni è stata protagonista anche di diversi eventi nella ex Unione Sovietica. E c’è già qualcuno che la vorrebbe come rappresentante russa all’Eurovision Song Contest.

