Charts: salgono Ed Sheeran e Justin Bieber ma è la settimana dei Rammstein

Il gruppo industrial metal dei Rammstein scala le classifiche europee e si ritrova in testa in diversi paesi. Fra i singoli ancora protagonista il nuovo di Ed Sheeran ft Justin Bieber

ALBANIA:Singoli: Deja Vu – Kita ft Lyrical Son

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Wieder Lila – Samra & Capital Bra

Album: Rammstein- Rammstein

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/ Balance ton quoi – Angèle (Vallonia)/Arcade- Duncan Laurence (Germanofono)

Album: Rammstein- Rammstein(Fiandre) /Rammstein- Rammstein(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CIPRO – Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

CROAZIA- Singoli:U ritmu ljubavi -Igor Delac ft ZETZ (nazionali)/SOS – Avicii ft Aloe Blacc(internazionali)

Album: Original album collection- Thompson (nazionali)/I’m easy to find – National (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Vai amor – Gilli

Album:Rammstein- Rammstein

ESTONIA – Singoli:Bad guy- Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Rammstein- Rammstein

FRANCIA- Singoli:Arc en ciel- Booba

Album:Rammstein- Rammstein

GERMANIA –Singoli:Wieder Lila – Samra & Capital Bra

Album: Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin- Kontra K

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lweis Capaldi

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber(Internazionali)

Album:Agapou Simanei – Yorgos Mazonakis

IRLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Mamh s mfkhads- Eyal Golan e Benya Barbie Di (nazionali) /I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

ITALIA-Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Solo- Alberto Urso

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: Piece of your heart- Meduza ft Goodboys

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

PAESI BASSI- Singoli: Arcade- Duncan Laurence

Album: Rammstein- Rammstein

POLONIA- Singoli:So am I – Ava Max

Album: Rammstein- Rammstein

PORTOGALLO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: Cernobilej Vet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Siren Song – Maruv

SAN MARINO:Singoli: Pensare male- The Kolors & Elodie

SERBIA- Singoli: Mantra- Rasta (slavi)/Sucker – Jonas Brothers (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: Cernobilej Vet – Viktor Sheen

SLOVENIA- Singoli: HIskre v oceh – Leonart (nazionali)/SOS – Avicii ft Aloe Blacc (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Soltera- Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny

Album::Akelare-Lola Indigo

SVEZIA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Windar pa mars – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:She got me -Luca Hanni

Album: Rammstein- Rammstein

UCRAINA- – Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Amikor feladnád- Halott Penz

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert – Akos

