Musicultura 2019: ecco gli otto vincitori della trentesima edizione

Dopo i primi due vincitori, proclamati dal pubblico della rete, ovvero Paolantonio e Francesco Sbraccia, il comitato artistico di garanzia, con in testa il direttore Piero Cesanelli ha annunciato oggi gli altri sei vincitori della trentesima edizione di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore, decretando il loro accesso alle serate dell’Arena Sferisterio di Macerata, in programma dal 17 al 23 giugno, durante le quali sarà proclamato il vincitore assoluto che si aggiudicherà il premio di 20.000 euro messo in palio da Ubi Banca Popolare di Ancona.

Gli altri sei vincitori – per la precisione cinque indicati dal comitato e uno da Musicultura stessa- sono:

LUCA BOCCHETTI – Furius Un pezzo rock in romancesco dedicato alle morti in carcere, spesso per le botte.

FRANCESCO LETTIERI – La mia nuova età Dedicato al padre scomparso

LO STRANIERO – Quartiere italiano. Un brano elettopop dedicato al tema della società multietnica

LAVINIA MANCUSI – Ninù. Una intensa ballata folk con mescola sonorità gitane e rom, ambientata in un luna park.

GERARDO POZZI – Badabum. Una ballata nel segno del cantautorato italiano più classico, con un intenso testo introspettivo.

ENZO SAVASTANO – Le mogli dei cantanti famosi. Sul filo dell’ironia, il brano scelto da Musicultura fra i vincitori.

Le serate di finale (20-23 giugno) saranno trasmesse in diretta su Radio 1, partner dell’evento, con il commento di John Vignola e successivamente andranno in onda anche su Rai 3. Il concorso prevede altri significativi bonus che premiano la qualità dei contenuti artistici e sostengono la creatività dei giovani artisti giunti al traguardo finale, tra questi il Premio AFI (3.000 euro), il Premio Unimarche (2.000 euro), il Premio della Critica (3.000 euro) ed un sostegno di 15.000 euro per la realizzazione di un tour di otto date grazie a NuovoImaie. Inoltre i 16 finalisti sono inseriti in una apposita compilation realizzata e commercializzata da CNI Compagnia Nuove Indye – HiQU Music.

COMITATO. Il comitato di garanzia è composto da: Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Brunori Sas, Luca Carboni, Gino Paoli, Ron, Enrico Ruggeri, Antonello Venditti, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Paolo Benvegnù, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Giorgia, Alessandro Mannarino, Dacia Maraini, Mariella Nava, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Willie Peyote, Federico Zampaglione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...