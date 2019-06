“Schau mich nicht so an”: Lotte è il nome nuovo del pop tedesco

Lei si chiama Charlotte Reuzbach, in arte Lotte ed è l’astro nascente del pop tedesco. “Schau mich nicht so an”, il singolo estratto dal primo album “Querfeldein”, è schizzato subito alla numero 4 della classifica nazionale, lanciandola nel panorama musicale dopo un inizio passato da suonare per artisti come Johannes Oerding e Max Giesinger, nomi pesanti dell’attuale scena teutonica, dei quali ha anche aperto i concerti.

Contemporaneamente, questa ventiquattrenne studentessa di filosofia, ha cominciato a comporre sue cose e caricarle su youtube. Polistrumentista, si è fatta conoscere anche attraverso i passaggi dei suoi primi brani nelle tv musicali tedesche. Particolarmente apprezzata anche per i testi, riesce a fondere tematiche più intime a sonorità pienamente moderne. Che si possono apprezzare anche in altri suoi brani, come “Farben” e “Pauken“.

La Germania, va detto, è proprio grazie alle radio che la conosce nonostante non sia così celebre, perchè da quelle parti, come altrove, per il lancio dei giovani c’è sempre spazio. E così si riesce a farsi conoscere anche senza passare dai talent show. E anzi, dove ci si può permetterne di farne a meno, “perchè molti degli artisti lanciati non durano a lungo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...