“All together now”, ecco i 20 semifinalisti. Altre due passano già in finale

All Together Now, la versione italiana del format BBC che tanto successo sta avendo in giro per il Mondo ha incoronato i primi due finalisti. Fra gli oltre 50 artisti che si sono avvicendati nelle selezioni davanti ad un muro di 100 giudici provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, soltanto due sono riusciti a far alzare tutti, saltando quindi le semifinali.

Si tratta di Martina Maggi, ventitreene di Orvieto, già finalista ad Area Sanremo, che si è esibita sulle note di Alicia Keys e Alessandra Piacenti, ex Amici 11, che ha cantato I put a spell on you di Nina Simone.

SEMIFINALISTI….NOTI. Nomi famosi fra i 20 che approdano in semifinale: Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi e praticamente scomparso dai radar del mainstream dopo il primo album; Samantha Discolpa, ex Amici; Veronica Liberati ex Ti Lascio una canzone.

ALTRI QUALIFICATI. Si qualificano anche Erica Loi, Anna Faragò, Samuele Di Nicolò, Antonio Toni, Carlo Paradisone, Desiriè Bert, Tania Frison, Manuel Colecchia, Letizia Chimenti, Francesca Benci, Matteo Bigazzi, Luca Di Stefano, Gregorio Rega, Antonio Gerardi, Augusta Procesi, Daria Biancardi, Rosy Messina.

BOCCIATI ECCELLENTI. Non sono mancate le bocciature clamorose. Si sono seduti sul banco dei qualificati, ma poi sono stati superati visti i punteggi piuttosto bassi Francesca Giaccari, ex concorrente del Grande Fratello 11, oggi cantante e naturopata; Thomas Grazioso, ex concorrente di Amici e corista di Paolo Meneguzzi all’Eurovision 2008 per la Svizzera.

FRA I GIURATI. Diversi nomi noti fra i 100 del muro. Solo per citare i musicisti: Silvia Mezzanotte ex Matia Bazar, Sarah Jane Ceccarelli, Valeria Farinacci, le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Nathalie, Davide Papasidero, Antonella Lococo, le Karma B, Ginta Biku, Ronnie Jones, l’ex Top DJ Jonathan Heitch, Timothy Cavicchini, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, Marco Ligabue, Marcella Ovani delle Lollipop.

