“Beach day”, alla scoperta di Zikai e del suo sound internazionale

Origini africane, ma nata e cresciuta in Svezia, Zikai si chiama Isabelle Carlsson ed è un nome emergente del pop internazionale. “Beach day”, di freschissima uscita è il singolo che la sta facendo conoscere al grande pubblico ma anche il suo brano d’esordio “”Mountain Peak” aveva colpito molto. Anche per lei un inizio di carriera dietro le quinte, come autrice per altri, grazie all’incontro col producer svedese Mack Beats.

Un nuovo inizio in tutti i sensi, visto che nel corso di questi anni ha cambiato il nome artistico, passando dalla S alla Z e poi passando ad una produzione in lingua inglese, anche con l’obiettivo di tentare la scalata al mercato internazionale. Dopo tanto lavoro in studio, sta cominciando anche a girare le radio e le televisioni musicali, anche con diversi live in giro per la Svezia. E intanto sta mettendo insieme collaborazioni importanti anche da solista, dopo aver già collaborato con diversi big come autrice (su tutte Zara Larsson)

