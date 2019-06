“29”, il nuovo singolo di Loïc  Nottet ne conferma la maturità

Loïc Nottet è spesso e volentieri ospite di questo sito. L’ultima volta ne avevamo parlato a fine 2017, dopo l’uscita di due singoli. Ne riparliamo adesso che è appena uscito ’29’ il nuovo brano. Ma soprattutto, ne riparliamo perchè questo ragazzo belga che canta, scrive, compone e realizza anche le coreografie si conferma come una delle cose migliori del panorama europeo. Dal quarto posto all’Eurovision del 2015, mostra una maturità artistica ormai pienamente raggiunta.

Sta ancora raccogliendo i successi di ‘Selfocracy”, l’album d’esordio che fra l’altro lo ha portato in tour in giro per l’Europa ma ad ogni singolo cresce il livello della sua produzione. Molto evocativo che racconta la fine di una coppia in modo molto particolare. Fra l’altro questo brano, che si inserisce nella serie di singoli che stanno anticipando l’uscita del secondo lavoro, è firmato insieme a Sasha Skarbek, già vincitore di un Ivor Novello Award, l’oscar dei Cantautori e autore per Miley Cyrus (‘Wrecking Ball’), James Blunt (‘You’re Beautiful’ e ‘Goodbye My Lover’), Jason Mraz, Adele, Lana Del Rey, nonchè di “Love will set you free” di Engelbert Humperdinck (Eurovision 2012). In precedenza era uscita anche l’esplosiva “On fire”.

