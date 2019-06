Charts: Billie Eilish ritorna a dominare, Mahmood conquista anche la Grecia

Torna di nuovo in vetta alle charts “Bad guy” di Billie Eilish, con l’annesso album “When we all fall asleep, where do we go?”., Intanto, mentre si prepara a sbarcare nel più importante show estivo svedese, Mahmood assomma un altro primato: anche in Grecia

ALBANIA:Singoli: Vamos – Geasy, Majk & Onat

Album: A Jena – Meda

AUSTRIA: Singoli: Wieder Lila – Samra & Capital Bra

Album: Rammstein- Rammstein

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/ Balance ton quoi – Angèle (Vallonia)/Kaum erwarten – Vincent Weiss (Germanofono)

Album: Liefde voor muzik 2019 – Interpreti Vari (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Gitana – Claydee & Lil Eddie

CIPRO – Singoli: Bad guy- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:U ritmu ljubavi -Igor Delac ft ZETZ (nazionali)/SOS – Avicii ft Aloe Blacc(internazionali)

Album: OLive in HNC – Muzek &Trio (nazionali)/I’m easy to find – National (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Vai amor – Gilli

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ESTONIA – Singoli:Bad guy- Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Ikuine Vaiuppu – JVG

Album:Dipplomaati -Geetomasa

FRANCIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:Destin- Ninho

GERMANIA –Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Herz kraft werke – Sarah Connor

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lweis Capaldi

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) /Soldi-Mahmood (Internazionali)

Album:Agapou Simanei – Yorgos Mazonakis

IRLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Mamh s mfkhads- Eyal Golan e Benya Barbie Di (nazionali) /I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

ITALIA-Singoli:Ostia Lido- J AX

Album:Solo- Alberto Urso

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Jeg Vil Ikke Leve- Tix

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:So am I – Ava Max

Album: Dorze ze jestes – Zbigniew Wodecki

PORTOGALLO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: Cernobilej Vet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Pensare male- The Kolors & Elodie

SERBIA- Singoli: Majko-Darko Lazic (slavi)/Sucker – Jonas Brothers (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Gauc n bass – Gleb

Album: Gauc storytelling – Gleb

SLOVENIA- Singoli: Noro srce – Kevin Koradin (nazionali)/Hello sunshine – Bruce Springsteen (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Otro trago -Sech & Darell

Album: El disoc – Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Windar pa mars – Hov 1

SVIZZERA: Singoli:She got me -Luca Hanni

Album: Cut up- Patent Ochsner

UCRAINA- – Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Olyan Ő- Bagossy Brothers Company

Album:Nem tudja senki- Follow the flow

