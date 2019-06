Alla scoperta di Miriam Rodriguez, il nuovo talento spagnolo

Da un po’ di tempo non passavano di qua produzioni spagnole ed allora è il tempo di rimediare. Spazio ad un nome giovanissimo, quello di Miriam Rodriguez, 23 anni, lanciata lo scorso anno dal talent show Operacion Triunfo. “Hay algo en mi”, che anticipava l’album “Cicatrices“, ha vinto il disco d’oro, esattamente come l’album.

Galiziana, fortemente fotogenica, è passata in soli due anni dalle manifestazioni locali alla grande notorietà, con collaborazioni importanti. Selezionata nel 2018, fra i partecipanti del talent, anche per il già per l’Eurovision, aveva cantato tre brani, ma di recente si è fatta conoscere con due altri singoli interessanti, vale a dire “No”, in duetto con Pablo Lopez, del quale è stata assistant coach quest’anno nella versione spagnola di The Voice, e “Mejor sin miedo”.

