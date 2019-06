“Mara e il Mare”, 37 anni dopo il ritorno dei Daniel Sentacruz Ensemble firmato Audio 2

Hanno segnato a loro modo la storia della musica italiana degli anni’70 e adesso, ad un anno dalla rifondazione, tornano sulle scene con un singolo super estivo firmato da Vincenzo Leomporro degli Audio 2. Il nome dei Daniel Sentacruz Ensemble, alle nuove generazioni dice poco o nulla ma chi segue la musica a tutto tondo conoscerà senz’altro le grandi hit di questo gruppo, fra cui la storica ‘Soleado’, sostanzialmente priva di testo, del 1974 (100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo anche grazie alla versione inglese “When a child is born” cantata da tanti artisti Internazionali tra cui Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos, Celine Dion) e “Linda bella linda“, in gara a Sanremo 1976.

Un gruppo che ha contribuito a lanciare fra gli altri Bruno Santori, oggi uno dei maggiori musicisti e direttori d’orchestra italiani e Ciro D’Ammico, meglio noto come Zakar, fondatore della storica emittente Videomusic. Oggi il gruppo è stato rimesso insieme da Linda Lee, al secolo Rossana Barbieri, Mara Cubeddu e Gianni Minuti, ed a 37 anni dall’ultimo singolo, torna con questa canzone scritta oltrechè da Leomporro, anche da Giovanni Russo e Domenico Della Vecchia, una pezzo dalla presa immediata che riecheggia la magia dell’estate con un arrangiamento “retro” ma modernissimo nei suoni.

I tre attuali componenti della band non hanno mai smesso di fare musica. Mara Cubeddu negli ultimi trent’anni ha vissuto a Los Angeles dove da tempo lavora all’Italian Film Commission dell’Istituto italiano per il Commercio Estero (ICE) occupandosi della promozione in America del cinema e della musica italiana. Rosanna Barbieri, in gara a Sanremo 1980, ha continuato in tutti questi anni a cantare e a tenere concerti in Italia e all’estero, fra colonne sonore e brani pop, mentre Gianni Minuti, autore per la stessa Barbieri, è protagonista sui palchi di tutta Italia.

