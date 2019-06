Arriva “Body”, il nuovo singolo della bulgara Nelly Petkova

Di Nelly Petkova, conturbante cantautrice bulgara, avevamo parlato un paio di anni fa. Torniamo a parlarne perchè nel frattempo è uscito un nuovo interessante singolo, dal titolo “Body“, in cui torna a cantare in inglese mescolando la musica pop alle sonorità balcaniche.

Ormai solista da qualche anno dopo essere stata frontman di una band, si è esibita in tutto il mondo ed ha cantato al fianco di diversi artisti internazionali: da Toto Cutugno a Boney M, Army Of Lovers, Scorpions, Snap, Asia, Nick Mason dei Pink Floyd, Ricchi e Poveri, Jon Anderson degli Yes, Wil Salden della Glen Miller Orchestra, INXS, Elena Paparizou, Anna Vissi, Tarkan. Un solo EP all’attivo ma tanti singoli di livello, come appunto questo. Una popolarità crescente anche in patria.

Il singolo in questione, fra l’altro, contiene il sample di un brano folk bulgaro, “Katerino mome”. Parallelamente alla sua produzione internazionale, continua anche quella in bulgaro: non molto tempo fa sono usciti anche “Za te ili za men”, insieme a XS Stoicho, che la vede decisamente in versione romantica anche nel look e “Tuk do men”, insieme a Viktor Kalev. Sarebbe una scelta perfetta per l’Eurovision, semmai la Bulgaria decidesse un giorno di tornare in concorso…

Mi piace: Mi piace Caricamento...