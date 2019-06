Charts: prosegue il dominio di Lil Nas X ma arriva l’album postumo di Avicii

Il protagonista della settimana è senz’altro l’album postumo di Avicii, “Tim” (come il suo nome di battesimo Tim Bergling, che sta scalando le classifiche europee: tutti i proventi del disco sono destinati alla Tim Bergling Foundation, una fondazione creata nell’aprile 2018, dopo la morte di Avicii, che si occupa di contrastare le malattie mentali e di prevenire il suicidio

ALBANIA:Singoli: Hajt Hajt – Butrint Imeri

Album: United state of Albania- MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Wieder Lila – Samra & Capital Bra

Album: Rammstein- Rammstein

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/ Tricheur – Nekfeu ft Damso Vallonia)/Arcade – Duncan Laurence (Germanofono)

Album: Tim- Avicii, Sgnes, Vargas, Lagola (Fiandre) /Les étoiles vagabondes – Nekfeu (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

CIPRO – Singoli: Bad guy- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:Cesta do zna- Mia Dimsic (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

Album: Opca Opasnost -Karta Do Prošlosti (nazionali)/Rammstein- Rammstein (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Vai amor – Gilli

Album:Prayer for the loud – D-A-D

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli:Frisbee– JVG

Album:Dipplomaati -Geetomasa

FRANCIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:Destin- Ninho

GERMANIA –Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli:Business-Toquel (nazionali) /Soldi-Mahmood (Internazionali)

Album:Agapou Simanei – Yorgos Mazonakis

IRLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli:Arcade-Duncan Laurence

Album:Tonlist – ClubDub

ISRAELE: Singoli:Likh em hms shalkh – Eden Miri (nazionali) /I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

ITALIA-Singoli: Veleno 7 – Gemitaiz& Madman

Album:Jova beach party – Jovanotti

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

MALTA –Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Tim- Avicii, Sgnes, Vargas, Lagola

PAESI BASSI- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Tim- Avicii, Sgnes, Vargas, Lagola

POLONIA- Singoli:Obsessed -Dynoro & Ina Wroldsen

Album: BSNT Braci sie ni traci- Rest & Kafar Dixon 37

PORTOGALLO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: J.Eden Dva – Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Vivere tutte le vite- Elisa & Carl Brave

SERBIA- Singoli: Majko-Darko Lazic (slavi)/Sucker – Jonas Brothers (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

Album: J.Eden Dva – Yzomandias

SLOVENIA- Singoli: Noro srce – Kevin Koradin (nazionali)/If I can’t have you – Shawn Mendes (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Aute couture – Rosalia

Album: El disco – Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: Forsta klass- Einar

Album:Tim- Avicii, Sgnes, Vargas, Lagola

SVIZZERA: Singoli:She got me -Luca Hanni

Album: Cut up- Patent Ochsner

UCRAINA- Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Bille Ray Cyrus

Album:Nem tudja senki- Follow the flow

