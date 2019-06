Torna anche quest’anno Battiti Live: ecco tappe, date e come seguirlo

Si rinnova l’appuntamento dell’estate italiana: torna Battiti Live, il grande evento musicale organizzato da Radio Norba. Edizione numero 17, con un cast in via di definizione ma con alcune certezze: ci sarà infatti il meglio del mainstream italiano, con qualche concessione alle produzioni internazionali ed alle novità. In conduzione come sempre Alan Palmieri, direttore di Radio Norba, con Elisabetta Gregoraci.

Tutto in Puglia quest’anno l’evento: si parte il 30 giugno a Vieste (Foggia), poi il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli (Lecce) e conclusione a Bari il 28 Luglio. Così Marco Montrone, presidente di Radio Norba:

“Diciassette edizioni ma l’entusiasmo è lo stesso di sempre. Promuoveremo cinque stupende location, in grado di rappresentare al meglio il nostro bellissimo territorio e nelle quali siamo assolutamente certi di rincontrare il calore del pubblico che è parte integrante del nostro show. Nei prossimi giorni sveleremo ulteriori dettagli fino alla presentazione dell’attesissimo cast artistico, che come sempre cercherà d’incontrare il gusto di più generazioni, in linea con il posizionamento editoriale di Radionorba”.

Per seguirlo da tutta Italia, oltrechè in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, si può andare anche sul canale 730 di Sky, Radio Norba TV. Ovviamente sarà anche su TeleNorba e Radio Norba. Ci saranno poi successivamente le repliche su Italia 1.

