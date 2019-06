“Come to me”, ecco il nuovo singolo dei Zalagasper sulla scia del Dream-Pop

Dopo il buon successo all’Eurovision Song Contest 2019 concluso con il 15esimo posto, il duo sloveno dei Zalagasper (ovvero Zala Kralj & Gasper Santl; i fidanzatini sloveni ora hanno deciso di unire i due nomi per facilitare la memorizzazione) torna con Come to me.

Un brano, come è tipico del loro stile, quello che si definisce in genere dream-Pop, molto intimo e intarsiato di suoni elettronici. Non è un brano qualunque perché è il loro primo singolo in inglese sebbene nei concerti abbiano già sfoggiato brani in questa lingua. È probabile quindi che l’Eurovision abbia dato ai Zalagasper una carica internazionale tanto da provare a catturare il pubblico europeo. Inoltre è il primo brano a essere realizzato con il produttore Nicodemo Milewski.

Come sempre anche i temi non sono sempre così cliché, come spiega il duo: questo brano ci dice che una casa non è legata a un posto, ma alla persona che ci sta aspettando. Tutti abbiamo qualcuno a cui ricorrere quando abbiamo bisogno di pace. “Come to me” mostra il contrasto tra il mondo esterno e la nostra bolla. È stato creato quando avevamo un sacco di attività in corso, soprattutto musicali, e visto che le circostanze specifiche ci hanno impedito di essere fisicamente insieme, ci sentivamo in una grande solitudine.

Una canzone quindi che ci ricorda della frenesia del mondo che è in opposizione con la nostra bolla, ovvero il nostro bisogno di intimità. Il ritmo della nostra vita di tutti i giorni non contribuisce certamente ad apprezzare la nostra casa, il nostro rifugio ovvero i momenti e le relazioni semplici, perché non ci fermiamo mai.

Mi piace: Mi piace Caricamento...