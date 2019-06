“Ex”, dalla Danimarca arriva la giovane Reem (con il suo remix made in Italy)

“Per me EX è una canzone dedicata alle vittorie sulle cattive influenze nella vita, sull’energia negativa da diversi tipi di persone e ragioni. È incentrata sul coraggio di pensare a se stessi e diventare più forti, senza aver paura di ambire a ciò che di meglio possiamo meritarci. La musica invece è un posto senza confini. È un posto in cui guarire me stessa e rilassare la testa. La musica per me non è solo un battito, un testo, una melodia, è una storia che viene dal cuore. Un posto per essere colorata e un posto dove essere vulnerabili.”