Download e airplay: dominio per Ed Sheeran e Justin Bieber

“I don’t care” di Ed Sheeran e Justin Bieber fa quaterna e si conferma campione sia nello streaming che nelle vendite

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

2. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Con calma – Daddy Yankee ft Snow

5. Don’t call me up- Mabel (GBR)

6. Old town road – Lil Nas X

7. So am I -Ava Max

8. Sucker – Jonas Brother

9. Bad guy – Billie Eilish

10. Me! – Taylor Swfit ft Brandon Urie

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

2. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Don’t call me up- Mabel (GBR)

5. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

6. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

7. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

8. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

9. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

10 Just you and I – Tom Walker (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

2. Old town road – Lil Nas X

3. Con Calma- Daddy Yankee ft Snow

4. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

5. Bad guy – Billie Eilish

6. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

7. Don’t call me up- Mabel (GBR)

8. Sucker- Jonas Brothers

9. So am I -Ava Max

10.If I cant’ have you- Shawn Mendes

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

2. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

3. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

4. Don’t call me up- Mabel (GBR)

5. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

6. Power over me – Dermot Kennedy (IRL)

7. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

8. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

9. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

10. All day and night- Jax Jones & Martin Solveig (GBR/FRA)

