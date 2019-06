“Mad love”, Mabel sforna uno dei ‘banger’ internazionali dell’estate

Nel pieno del grande successo di “Don’t call me up”, della quale siamo stati i primi a parlare, già disco di platino nel Regno Unito e in Canada e ormai vicinissima a sfondare il muro del milione e mezzo di copie vendute, Mabel è pronta per un altro successo. La giovane cantante, figlia della anglo-svedese Neneh Cherry e del produttore dei Massive Attack Cameron Mc Vey, esce in questi giorni con “Mad Love”, singolo che si prepara a diventare uno dei banger dell’estate.

La ragazza, che ha nazionalità britannica benchè sia nata in Spagna, fra l’altro è stata anche nominato ai Brit Awards, nella categoria dei migliori esordienti ed ha vinto MTV Brand New.. Mabel sta emergendo a livello internazionale in questo periodo, ma ha già alle spalle diversi anni di ottima carriera live. Ora è in arrivo, precisamente nel mese di agosto, l’album completo di debutto “High Expectations”, alte aspettative come quelle che in fondo ci si attende da lei.

Il singolo porta la sua firma, quella di Steve Mac, già autore con lei della hit internazionale che l’ha lanciata e di Camille Purcell, anglo-giamaicana autrice di diverse hit internazionale, fra le autrici principali per Little Mix, Leona Lewis, Ella Henderson.

