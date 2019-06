Alla scoperta dei Giant Rooks, la band tedesca che sta conquistando Italia ed Europa

Nati nel 2014 ad Hamm, piccola città della Renania-Westfalia, i Giant Rooks sono la band del momento e dopo due tappe nell’ambito di un tour che li ha visti e li vedrà in giro per tutta l’Europa, la band tedesca è pronta a tornare in Italia: lo farà sul palco di Battiti Live, la manifestazione musicale live organizzata da Radio Norba che partirà il 30 giugno.

“Wild stare”, che accompagna il terzo EP omonimo, è già una hit: sta girando le radio italiane ma anche in tutta Europa, le sonorità sospese fra l’alternative pop e il folk, con venature anni 60, sta conquistando tutti. Di recente si sono esibiti sui palchi dei principali eventi, come he Great Escape, Lollapalooza, Rock am Ring, guadagnandosi l’appellativo di Europe’s most promising newcomers, oltre ad aver suonato al fianco delle band più popolari tedeschi.

Per sottolineare la differenza fra l’Europa e l’Italia sul fronte della tutela e della promozione della musica emergente, basti un dato: a lanciare la band a livello internazionale, dopo due anni di ottimi riscontri in patria, è stato nel 2016 il segretariato culturale del loro länder, la NordRhein Westfalia, che ha loro assegnato il premio come migliori esordienti al “popNRW-Preis”, il premio della musica organizzato dal länder. Meritano un ascolto anche gli altri due singoli di recente uscita “New Estate” e “100 mg”.

