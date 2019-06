Charts: Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus, Ed Sheeran ft Justin Bieber e Bruce Springsteen protagonisti

Sfida a due nei singoli fra Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus e Ed Sheeran ft Justin Bieber mentre negli album trionfa Bruce Springsteen col nuovo “Western stars”

ALBANIA:Singoli: Tela -Kida Ft. Ermal Fejzullahu

Album: Week of the legend EP – S4Mm

AUSTRIA: Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album: Herz kraft werke – Sarah Connor

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Demain c’est toi – Zaz(Germanofono)

Album: Western stars – Bruce Springsteen(Fiandre) /Les étoiles vagabondes – Nekfeu (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CIPRO – Singoli: Bad guy- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:Cesta do zna- Mia Dimsic (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

Album: Opca Opasnost -Karta Do Prošlosti (nazionali)/Division bell 25th Anniversary – Pink Floyd (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Vai amor – Gilli

Album:When we fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli:Frisbee– JVG

Album:Tim- Avicii, Sgnes, Vargas, Lagola

FRANCIA- Singoli: Tricheur – Nekfeu ft Damso

Album:Les étoiles vagabondes – Nekfeu

GERMANIA –Singoli: Royal rumble -Kalazh44, Capital Bra & Samra feat. Nimo & Luciano

Album: Western stars – Bruce Springsteen

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Western stars – Bruce Springsteen

GRECIA- Singoli:Business-Toquel (nazionali) /Bad guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:Paraxena Demenoi – Yorgos Sabanis

IRLANDA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Western stars – Bruce Springsteen

ISLANDA- Singoli:Arcade-Duncan Laurence

Album:Tonlist – ClubDub

ISRAELE: Singoli:Likh em hms shalkh – Eden Miri (nazionali) /Mahmood- Soldi (internazionali)

ITALIA-Singoli: Ostia lido – J AX

Album::Western stars – Bruce Springsteen

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

MALTA –Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album: Western stars – Bruce Springsteen

PAESI BASSI- Singoli: Guap- Boef feat. Dopebwoy

Album: Western stars – Bruce Springsteen

POLONIA- Singoli:Obsessed -Dynoro & Ina Wroldsen

Album: Chudi Chlopak- Kali & Magiera

PORTOGALLO- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Divide – Ed Sheeran

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Vivere tutte le vite- Elisa & Carl Brave

SERBIA- Singoli: Sahara – Seka Aleksic (slavi)/Nobody – Martin Jensen ft James Arthur (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

Album: Gauc storytelling – Gleb

SLOVENIA- Singoli: Svet na dlani- Nina Puslar (nazionali)/ don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Callaita- Bad Bunny & Tainy

Album: Spoiler Aitana

SVEZIA- Singoli: Forsta klass- Einar

Album:Forsta klass- Einar

SVIZZERA: Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album: Rammstein- Rammstein

UCRAINA- Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Olyan Ő – Bagossy Brothers Company

Album:Nem tudja senki- Follow the flow

