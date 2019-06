Ecco “The table of fools”, il primo singolo di Ibe, vincitore di The Voice delle Fiandre 2019

Ha soli 17 anni ma è di sicuro uno dei nomi più promettenti del Pop, e ovviamente viene dal Nord Europa. Stiamo parlando di Ibe Wuyts che quest’anno è uscito alla ribalta con la vittoria a The Voice delle Fiandre 2019, ottenuta con cover di Ed Sheeran, Billie Eilish e One Direction e molti altri realizzate alla perfezione. Fa sicuramente impressione la sua voce che nonostante l’età si presenta molto profonda e ben definita. Alla finale poi la sorpresa: come ospite arriva il vincitore dell’Eurovision Duncan Laurence che si esibisce con la sua Arcade mandando in delirio il pubblico.

Ibe subito dopo il successo ha pubblicato il suo primo singolo The Table of Fools, una delicata ballad accompagnata dal piano. La canzone parla di alcune persone che si siedono insieme al tavolo, ma che tuttavia si sentono sole. Entrambi sanno che è ora che si lascino, ma non sono ancora pronti. Un brano abbastanza pesante per un diciassettenne, ma che Ibe riesce a interpretarlo benissimo anche in live.

Un brano che inizia molto lentamente, e rischia forse un po’ di annoiare per la sua monotonia, ma grazie alla voce del suo interprete e al finale in crescendo riesce a far incollare l’ascoltatore fino alla fine.

