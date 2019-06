Francesco Lettieri con “La mia nuova etá” vince Musicultura 2019

Francesco Lettieri, musicista jazz originario di Giugliano in Campania vince l’edizione 2019 di Musicultura, il concorso nazionale della canzone popolare d’autore che di é svolto all’Arena Sferisterio di Macerata e che nella sua trentesima edizione é stato condotto da Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko.

Il cantautore campano, che si é esibito giá anche in palchi internazionali, ha superato gli altri tre vincitori fra gli otto finalistigli otto finalisti, Lavinia Mancusi, Francesco Sbraccia e Gerardo Pozzi.

A decretare la vittoria, il pubblico in sala. Enzo Savastano ha vinto invece il premio della Critica. Lettieri, grazie alla sua ballad dedicata alla paternitá, ha vinto i 20.000 euro messi in palio da Ubi Banca popolare di Ancona. La sua canzone come quella dei 16 finalisti fa parte del cd della manifestazione.

