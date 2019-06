Alla scoperta di Sophie and The Giants, il nome nuovo dell’indie pop-rock britannico

C’è del nuovo ed interessante nel panorama musicale internazionale. Loro si chiamano Sophie and The Giants e vengono da “Sheffield”. “Light”, che trovate qui sotto è l’ottimo pop rock che accompagna “Adolescence”, l’EP d’esordio che è uscito per la filiale tedesca di una major.

Sospesi fra l’indie pop e il rcok d’autore anni 80 e 90, recentemente sono andati in tour con Tom Grennan, uno dei nomi emergenti della produzione indipendente europea ma subito dopo sono partiti per un loro giro del Regno Unito dove si sono messi in grande evidenza. Tantissime le influenze alle quali fanno riferimento: dagli Arctic Monkeys ai Fleetwood Mac, in soli otto mesi dall’uscita del loro lavoro sono riusciti a conquistare anche una fetta importante dell’airplay nazionale, molto attento certamente da sempre alle novità musicale ma che per questo seleziona con attenzione cosa promuovere.

Meritano un ascolto anche altri brani, come per esempio “Bulldog”, “Monsters“, “Space girl”, con sonorità a tratti anche psichedeliche e “Waste my air”.

